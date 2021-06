Est-ce que la règle de français qui dit que le masculin l'emporte se fait vieille? 🤔 Ça, c’est une question qui crée pas mal de débats. On parle de plus en plus d’inclure les femmes et les personnes qui ne s’identifient pas à un genre dans notre langue. Aujourd’hui, on te parle d’écriture inclusive! 📚📝