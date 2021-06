L’euphorie du Canadien en demi-finale des séries de la LNH!

Fondé en 1909, le Canadien est le plus ancien club de la Ligue nationale de hockey (LNH).. Il fait partie des quatre équipes fondatrices de la ligue, en compagnie des Sénateurs d’Ottawa, des Wanderers de Montréal (dernière saison en 1917-1918) et des Arenas de Toronto (équipe aujourd’hui appelée les Maple Leafs).

Maurice Richard détient le record du plus grand nombre de buts marqués en carrière avec la Sainte-Flanelle : 544.

Guy Lafleur a inscrit le plus grand nombre de points avec le Bleu-blanc-rouge, soit 518 buts et 728 passes pour un total de 1246 points.

La forme actuelle du logo du Canadien date de la saison 1952-1953. Il est composé de trois lettres entourées d’une bordure bleue : un C blanc, un H blanc et un C rouge, symbole pour CHC, Club de hockey canadien.