Depuis la découverte des dépouilles de 215 enfants sur le terrain d’un pensionnat, le pays pleure les victimes et des voix s’élèvent pour qu’on parle plus des pensionnats autochtones et de leurs impacts.

Amaryllis Tremblay revient sur une période sombre de notre histoire qui a encore des conséquences aujourd’hui. Elle t’explique ce qu’étaient les pensionnats autochtones.