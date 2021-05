1 an après la mort de George Floyd

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le 25 mai 2020, George Floyd a été tué par un policier. Il est devenu un symbole qui rappelle qu’il y a encore du chemin à faire pour les droits des Noirs et pour contrer la brutalité policière. Un an plus tard, on revient sur les événements et on se demande si sa mort a fait avancer les choses.

Tragique anniversaire

George Floyd, un homme noir de 46 ans, est mort à la suite d’une arrestation à Minneapolis, aux États-Unis. Le policier Derek Chauvin s’est agenouillé sur son cou pendant 9 minutes et 29 secondes, l’empêchant de respirer. C’était il y a un peu plus d’un an, le 25 mai 2020.

Black Lives Matter

Une vidéo de son arrestation où on l’entend dire je ne peux pas respirer a été publiée sur les réseaux sociaux. Elle a mis en colère beaucoup de gens, qui sont sortis manifester dans les rues un peu partout dans le monde. Elle a aussi fait réaliser à certains la violence dont les personnes noires peuvent être victimes.

À la Maison-Blanche

Un an après ce drame, le président Joe Biden a reçu plusieurs membres de la famille de George Floyd, dont sa fille Gianna, âgée de sept ans. Le président voulait prendre des nouvelles d’eux. La rencontre a duré plus d’une heure.

Derrière les barreaux

Depuis la mort de George Floyd, le procès de l’ancien policier qui s’est agenouillé sur son cou s’est tenu. Le mois dernier, il a été reconnu coupable de meurtre. Un verdict comme celui-ci lors d’un procès d'un policier ou d'un ancien policier est rare.

Problème sérieux

Les Américains seraient plus portés qu’avant à croire que la violence policière est un problème sérieux. Beaucoup de gens disent toutefois qu’il reste beaucoup de travail à faire. Depuis le 25 mai 2020, d’autres Afro-Américains ont été blessés ou tués par des policiers.

Source : Sondage de l’Université de Chicago, 1842 adultes américains, marge d’erreur de +/- 3,2 %

Changements, vitesse x1000

Des changements ont été faits dans les manières de faire de la police à certains endroits aux États-Unis. Toutefois, on demande encore des changements majeurs dans tout le pays. Ce qui pourrait arriver bientôt… si les politiciens s’entendent!

George Floyd Justice in Policing Act

Les événements du 25 mai 2020 ont fait réfléchir les politiciens. Un projet de loi pour changer les pratiques policières aux États-Unis fait actuellement l'objet de négociations. C’est donc une histoire à suivre! Toi, est-ce que la mort de George Floyd a changé quelque chose autour de toi?