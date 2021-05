Une sortie scolaire pour te faire vacciner

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Au tour des jeunes

Après les adultes, c’est au tour des jeunes de 12 à 17 ans de se faire vacciner. Pour la majorité, ça va fonctionner comme une sortie scolaire. Sauf qu’à la place d’aller à New York comme t’espérais, tu iras te faire vacciner.

Une sortie, où ça?

La vaccination se fera dans des centres de vaccination dès le 7 juin. Il y aura des transports qui seront organisés pendant l’école pour que tous les élèves s’y rendent à tour de rôle.

Une sortie scolaire, pas nécessairement pour tout le monde

Bon, malgré ça, le gouvernement a précisé que c’est possible que certains groupes d’élèves se fassent vacciner directement à l’école, dans certaines régions du Québec par exemple. Il sera aussi possible d’y aller avec tes parents le soir ou la fin de semaine.

Des doses pour tout le monde

L’objectif, c’est que tous les jeunes qui veulent être vaccinés aient reçu une première dose avant la fin de l’année scolaire. On prévoit même que la grande majorité d’entre eux auront reçu leur 2e dose avant la rentrée en septembre.

Un vaccin approuvé

Des études ont démontré que le vaccin de Pfizer est sécuritaire et efficace pour les jeunes de 12 à 17 ans. Il a aussi été approuvé par Santé Canada et par le Comité sur l’immunisation du Québec.

Pourquoi se faire vacciner?

Pour retrouver la vie normale ! Avec deux doses de vaccin, tu pourras voir des gens à la maison sans masque et sans distanciation. (Enfin!) D’ici la fin août, si 75 % des gens de 12 ans et plus ont reçu leurs deux doses, on ne sera plus obligé de porter le masque dans la plupart des lieux publics.