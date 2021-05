Billie Eilish fait réagir en couverture du Vogue britannique

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

As-tu vu passer les dernières photos de Billie Eilish? Elles ont beaucoup fait réagir et aujourd’hui on t’explique pourquoi, mais surtout quel était le message derrière.

Des réactions sur les réseaux sociaux

Les photos de mode plus intimes dans lesquelles on retrouve Billie Eilish ont beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Alors qu’on a l’habitude de voir la chanteuse dans des vêtements plus amples, beaucoup lui ont reproché ses tenues jugées plus osées.

Porter ce que l’on veut

Ce n’est pas la première fois qu’on critique le corps ou les vêtements de la jeune star. Elle a déjà dit en tournée que d’autres lui avaient reproché de ne pas être assez femme quand elle portait des vêtements amples.

Le corps des femmes

Dans les causes qui lui tiennent à cœur, il y a la santé mentale, mais aussi cette tendance que la société a à juger le corps de femmes et ce qu’elles portent. C’est l’une des raisons pour lesquelles la chanteuse a fait cette séance photo avec Vogue.

J’adore ces photos et j’ai adoré faire cette séance photo. Faites ce que vous voulez, le reste n’est pas important. Une citation de :Instagram @billieeilish

Une période plus difficile

Dans le magazine, Billie se confie sur sa puberté et comment son rapport à son corps a changé pendant cette période. Elle mentionne que son corps a changé rapidement, trop vite pour sa tête. Qu’à 9 ans elle avait déjà des seins et que ses règles sont arrivées à 11 ans.

Savoir être patient avec soi

Elle a eu des périodes plus difficiles, dont une dépression entre 13 et 16 ans. Très jeune, elle a souhaité cacher son corps avec des vêtements plus grands. Pour s’en sortir, elle dit avoir été patiente avec elle-même.

L’attente interminable de l’été

Billie Eilish a annoncé que son nouvel album Happier Than Ever sortira le 30 juillet prochain. Il y a présentement 3 titres qui sont disponibles et plusieurs de ses fans ont déjà hâte d’entendre ce qui se trouvera sur son deuxième album.