La positivité toxique, c’est quoi? avec Rosalie Bonenfant

Tu as sûrement remarqué que, sur les réseaux sociaux, tout le monde semble vivre sa meilleure vie. Tout est toujours beau, positif, personne ne va mal, et les émotions négatives, on en parle peu ou pas.

Eh bien, savais-tu qu'il y a un terme pour ça? C’est la positivité toxique . 😮

Rosalie Bonenfant t'explique c'est quoi et te rappelle que c’est important d’apprendre à vivre toutes tes émotions. Les positives, mais aussi les négatives. ❤️🖤