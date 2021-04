Victoria Vu Duc : propriétaire de restaurant à 14 ans

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Ce dimanche, c’était la 93e cérémonie des Oscars. Depuis, on parle pas mal de la réalisatrice Chloé Zhao qui a gagné l’Oscar de la meilleure réalisatrice et l’Oscar du meilleur film pour son long métrage Nomadland.

Pourquoi c’est spécial?

Parce que c’est seulement la deuxième fois qu’une femme remporte le prix de la meilleure réalisatrice et la première fois qu’une femme non blanche est sacrée meilleure réalisatrice!

C’est qui Chloé Zhao?

Chloé Zhao, c’est elle :

Chloé Zhao sur le tapis rouge aux Oscars

Source de l'image : Chris Pizzello/Getty Images Fin du widget . Retour au début du widget?

Elle est une réalisatrice chinoise née et élevée à Pékin. Elle a étudié le cinéma à la New York University Tisch School of the Arts en production cinématographique et elle fait des films aux États-Unis.

Au total, elle a réalisé 4 courts métrages (films de 40 minutes et moins), 3 longs métrages, dont Le cowboy et Nomadland, et elle est en train de terminer son 4e long métrage, Eternals.

Une industrie en plein changement

On a souvent critiqué Hollywood et les Oscars en disant qu’il s’agit d’un monde d’hommes blancs. Et il faut dire que si on regarde la liste des personnes nommées depuis l’invention des Oscars en 1929, c’est difficile de ne pas donner raison aux critiques.

Mais tout ça semble être en train de changer!

Pour cette soirée des Oscars 2021, 17 femmes sont reparties avec un trophée et 9 personnes nommées sur 20 étaient non blanches. C’est un nouveau record!

Bref, comme tu peux le constater, les Oscars ne sont pas encore arrivés à l’égalité hommes-femmes ni à une représentation adéquate de la diversité. Mais les choses bougent.