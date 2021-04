Un livre pour dénoncer les amours toxiques

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Est-ce que toi aussi tu as déjà rêvé de vivre une histoire d’amour comme on en voit dans les films? Et si on te disait que ces relations qu’on voit à la télé et au cinéma ne sont pas les meilleurs modèles? C’est la question que s’est posée l’autrice jeunesse India Desjardins dans son dernier livre!

Un livre pour repenser la romance

Dans son livre Mister Big ou la glorification des amours toxiques, l’autrice India Desjardins se demande : est-ce que les comédies romantiques ont un impact sur nos relations amoureuses dans la vraie vie?

Disney, le parent modèle… ou pas

Selon l’autrice, on retrouve beaucoup de comportements et de relations malsaines dans la culture populaire. Que ce soit dans les films classiques de Disney comme Cendrillon ou dans des séries télé plus récentes, les histoires d’amour ne sont pas toujours saines.

Ils vécurent heureux pour toujours

Par exemple, un personnage qui se fait intimider, mais qui finit quand même par sortir avec son intimidateur.trice. C’est un des nombreux exemples qu’on peut voir dans les comédies romantiques.

L’exemple de la pauvre princesse

Selon India, ça finit par normaliser des comportements néfastes parce que, malgré leur présence, les personnages finissent ensemble et heureux . Par exemple, si la princesse accepte de tout laisser tomber pour un prince, peut-être qu’on devrait faire pareil dans la vie, non?

L’exemple de Sex and the city

Dans son livre, India analyse principalement Sex and the City, une série qu’elle a beaucoup aimée. Dans celle-ci, Carrie rencontre Big, un homme riche et dominant qui n’est pas exactement le partenaire idéal. Pourtant elle le choisit à la fin.

Et si on s’aimait sainement

Selon l’autrice, il faudrait présenter plus de relations stables et saines à l’écran. Cela permettrait aux jeunes, mais aussi à toute la population, de comprendre ce que c’est réellement et aussi d’éviter certaines violences psychologiques.

Liberté d’écrire

Le but, ce n’est pas que les histoires soient toujours positives et finissent par toutes se ressembler. C’est plutôt d’encourager l’apparition de plus de relations saines à l’écran.