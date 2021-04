Une veste fait controverse

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Quand on parle de Jeux olympiques, il n’est pas toujours question de sports et de médailles. L’un des uniformes que les athlètes canadiens porteront aux Jeux de Tokyo a fait couler beaucoup d’encre dans les derniers jours. Lis ça et reviens-nous avec ton verdict : ça passe ou ça casse?

Quand on se compare

On est à moins de 100 jours des Jeux olympiques de Tokyo, au Japon. Les pays peaufinent les derniers détails. Les États-Unis ont ainsi dévoilé les uniformes de leurs athlètes. Ç’a eu pour effet de mettre les vêtements olympiques des Canadiens sous les projecteurs, un en particulier.

Passion denim

La veste de jeans que porteront les athlètes du Canada lors de la cérémonie de clôture a fait une petite polémique, parce que jugée trop décontractée. Pourtant, elle avait été dévoilée en août 2020 sans faire de grandes vagues. Dans les derniers jours, même des médias en Angleterre et en France en ont parlé.

Fashion faux pas… ou pas?

Dans les médias, la veste a été qualifiée d’ uniforme qui semble avoir été vandalisé par des adolescents en colère avec des Sharpies ou encore d' un peu trop caricaturale . Toutefois, sur les réseaux sociaux, des gens ont trouvé que c’était bien d’oser.

OK, mais pourquoi?

La veste s’inspire de la mode et de l’art de rue en vogue à Tokyo. Lors du dévoilement en août dernier, on avait mentionné qu’elle était unisexe et qu’elle se voulait comme une célébration de l’inclusion et de la neutralité de genre.

L’habit ne fait pas le moine, mais…

Si on parle autant des uniformes des athlètes, c’est que les cérémonies des Jeux olympiques sont comme de grands défilés de mode où plus de 200 pays montrent un peu qui ils sont au reste du monde! Aussi, les gens vont souvent acheter des vêtements que portent leurs athlètes préférés.

Attache ta ceinture

À MAJ, on se demande quand même si la veste de jeans fera autant parler que les pantalons des joueurs de curling de la Norvège aux Jeux d’hiver de Pyeongchang en 2018 ou encore que la sacoche banane des Canadiens à Barcelone en 1992. On te laisse avec ça!