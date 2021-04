On le sait, une voiture, ça pollue. 🚗

La bonne nouvelle, c’est que les technologies évoluent et que des voitures de plus en plus intelligentes et écologiques devraient voir le jour.

Mais est-ce que ça évolue au point où la voiture telle qu’on la connaît risque de disparaître un jour? 🤔 Dounia s’est posé la question.