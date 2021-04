Les jeux vidéo pour pratiquer la chirurgie

Eh oui, on a encore trouvé un argument pour que tu puisses avoir plus d’heures de console. Pas besoin de nous remercier. 😉

Ce n’est pas une blague

Une étude canadienne publiée dans la revue médicale Surgery révèle que les jeux vidéo peuvent améliorer les compétences requises pour être chirurgien.

Combo saut, coup de pied et points de suture

Plusieurs mouvements répétés lorsqu’on joue à des jeux vidéo ressemblent à ceux utilisés pendant certaines chirurgies. Tu peux donc, entre autres, pratiquer ta dextérité et ta précision.

Chirurgies, zombies, même combat

L’étude révèle aussi que de jouer à des jeux permet d’améliorer sa coordination main-œil, qui est une compétence aussi utile en chirurgie que lorsqu’on affronte des zombies sur sa console.

Ta manette pour sauver des vies… ou pas

Avec les nouvelles technologies utilisées en chirurgie, il y a plusieurs outils robotisés dont le fonctionnement peut ressembler à celui d’une manette. Et puisque les simulateurs ne sont pas toujours accessibles aux étudiants en médecine, les jeux peuvent aider.

Reste quand même à l’école

Même si ça te donne un excellent argument pour justifier tes nombreuses heures devant ta console, sache que tu n’obtiendras pas un diplôme en médecine après le dernier boss. La recherche rappelle que les jeux vidéo ne peuvent pas remplacer les études et la pratique.

La légende du scalpel

Selon un participant de l’étude, parmi les jeux qui peuvent aider à reproduire des gestes importants en chirurgie on retrouve The Legend of Zelda et Fortnite. Et si tu joues à Super Monkey Ball, Half Life, Rocket League ou Underground, tu pourrais développer des compétences en chirurgie robotisée et laparoscopique!