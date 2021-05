Godzilla vs Kong : un gros film de (gros) monstres

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

À cause du virus dont on ne doit plus prononcer le nom , ça faisait un bon bout de temps qu’un film à grand déploiement était sorti sur les écrans de cinéma.

Il faut dire que les distributeurs de films étaient un peu plus réservés ces derniers temps. Ça, parce qu’ils attendaient un retour à la normale pour présenter les films au plus grand nombre de spectateurs possible… Et éviter de perdre trop d’argent si personne ne pouvait aller les voir.

Eh bien, ça vient de changer, parce que ce mercredi 31 mars est sorti le film Godzilla vs Kong dans de nombreuses salles du Canada!

Une bonne nouvelle pour les salles de cinéma!

Le lancement de Godzilla vs Kong est une bonne nouvelle pour les salles, parce que ça marque le retour d’un gros film au cinéma et que les spectateurs sont au rendez-vous. En Chine, où le film est sorti quelques jours plus tôt (le 24 mars), les entrées ont déjà permis au film de récolter 70 millions de dollars!

Maintenant, si le film fonctionne bien en Amérique du Nord, peut-être que ça donnera le ton au reste de l’industrie cinématographique et que d’autres films de grande envergure sortiront sur nos écrans. Et ça, même si la pandémie n’est pas finie ! 🤞

OK, mais c’est quoi, l’histoire de Godzilla vs Kong?

Godzilla vs Kong fait suite au film Godzilla II : roi des monstres (sorti en 2019).

Alors que King Kong a été renvoyé sur son île et que Godzilla se repose tranquillement au fond de l’océan, tout semble aller pour le mieux.

Puis, surprise! Godzilla sort de sa longue sieste océanique, se rend en Floride... et se met à tout détruire sur son passage… 🏙️💥

On ne sait pas ce qu’il a, mais il est en colère. Très en colère.

Non, ce gif ne vient pas du film dont nous parlons. 😜 Il provient plutôt du film Gojira-Minira-Gabara: Oru kaijû daishingeki, réalisé en 1969.

Les chemins de King Kong et de Godzilla finissent par se croiser, et ça se transforme en grosse bagarre.

Bing! Bang! *Sons de lasers lancés par la bouche* *Cris de gorille géant* C’est une lutte sans pitié.

Mais, rapidement, arrive la rumeur qu’un autre ennemi fera son apparition. Un ennemi ayant le grand projet de tuer Godzilla ET King Kong. Bref, d'éliminer les Titans une bonne fois pour toutes.

Gif tiré du film Le fils de Kong, réalisé en 1933.

Godzilla et King Kong, qui sont en pleine lutte mortelle, devront ainsi décider s’ils souhaitent oublier leur différend pour s’attaquer à cette nouvelle menace ou pas.

Sauront-ils abandonner le duel pour affronter le nouvel ennemi?

Très bonne question! Et il faudra voir le film pour avoir la réponse. 😏