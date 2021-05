Qu’est-ce qu’un féminicide?

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Définition

Un féminicide, c’est le meurtre d’une femme ou d’une fille en raison de son genre. En d’autres mots, c’est quand une femme est tuée simplement parce qu’elle est une femme.

2 jours et demi

Au Canada, on estime qu’une femme est tuée tous les deux jours et demi. En 2020, cela représente le meurtre de 160 femmes.

Début du widget . Passer le widget? Source : Observatoire canadien du féminicide pour la justice et la responsabilisation Fin du widget . Retour au début du widget?

Hausses pendant la pandémie

La majorité des cas de féminicides et de violence conjugale se passe en privé à la maison. Avec la pandémie et le confinement, on a vu une hausse des cas.

Plusieurs types

Les féminicides peuvent prendre plusieurs formes. On entend plus souvent parler d’une femme qui est tuée par son conjoint ou un ancien partenaire, mais les féminicides peuvent aussi être commis par des connaissances, de la famille ou même des étrangers.

Début du widget . Passer le widget? Source : Observatoire canadien du féminicide pour la justice et la responsabilisation Fin du widget . Retour au début du widget?

Réduire les inégalités

Selon de nombreux experts, les féminicides sont une autre preuve que les discriminations et les inégalités entre les hommes et les femmes sont encore présentes dans notre société.

Faire bouger les choses

Pour le milieu de l’intervention, il faut que les gouvernements augmentent les ressources disponibles aux femmes qui sont victimes de violence et changent le système de justice pour mieux supporter les femmes.

Éduquer les garçons à grande échelle

Les victimes des féminicides sont des femmes, mais il faut aussi parler aux hommes et faire de l’éducation. On parle beaucoup d’enseigner les relations plus égalitaires, et d’apprendre à reconnaître ses émotions et à gérer sa colère.