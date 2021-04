Un faux Tom Cruise sur TikTok avec plus de 11 millions de vues

Si tu es l’une des 389 000 personnes abonnées au compte @deeptomcruise sur TikTok, tu as peut-être toi aussi cru suivre le vrai Tom Cruise pendant un moment.

En réalité, toutes les vidéos qui ont été publiées sur ce compte sont fausses! Elles ont été créées à l’aide d’une technique qu’on appelle l’hypertrucage .

Tu n’as pas vu les vidéos? Les voici :

Eh non! Ce n'est pas Tom Cruise que tu vois là!

Cette semaine, on a appris que ces vidéos étaient en fait l'œuvre de Chris Ume et du groupe Deep Voodoo Studio, des spécialistes en effets visuels vivant en Belgique. Les vidéos ont fait le gros buzz avec plus de 11 millions de vues sur TikTok, mais ont depuis été retirées du compte.

Comme ce type de trucage est de plus en plus réaliste et rend difficile la distinction entre le vrai du faux, disons que de nombreuses personnes sont inquiètes des dérives que ça pourrait causer.

OK, mais c’est quoi, un hypertrucage?

Un hypertrucage, aussi appelé « deepfake » en anglais, c’est une technique qui permet de modifier une vidéo ou un contenu audio de façon très réaliste à l’aide de l’intelligence artificielle.

En utilisant différents programmes, algorithmes, et une foule d'informations sur la personne qu’on souhaite imiter (des photos, des vidéos, des enregistrements de la voix, etc.), il est possible de recréer son apparence physique et sa voix dans une vidéo! 🙀

C’est une technique qui inquiète beaucoup de gens parce qu’avec elle, il devient de plus en plus difficile de faire la différence entre le vrai du faux. On craint que certains s’en servent pour faire plus facilement des fausses nouvelles ou créer des contenus mensongers pour mettre des personnes dans l’embarras.

D’un autre côté, c’est une technique qui peut aussi être utile. Avec l’hypertrucage, on peut par exemple faire revivre une personne décédée l’espace d’un instant. Au cinéma, c’est grâce à cette technique qu’on a pu faire revenir le Grand Moff Tarkin ou la princesse Leia dans les récents Star Wars.

Le physique de Grand Moff Tarkin a été reproduit de façon très réaliste dans cette scène du film Rogue One, sorti en 2016. Photo : Walt Disney Company

Comment savoir ce qui est un hypertrucage et ce qui n’en est pas?

Pour l’instant, on peut la plupart du temps faire la différence entre une vraie vidéo et une vidéo hypertruquée.

On n’a qu’à regarder :

Parfois, sans savoir exactement ce qui cloche, on peut deviner qu’il y a quelque chose d’étrange dans une vidéo.

Et dans certains cas, c’est assez pour nous indiquer qu’on se trouve en présence d’un hypertrucage.

Dans une vidéo YouTube, l'acteur Bill Hader a été transformé en Tom Cruise (et plusieurs autres comédiens) grâce à l'hypertrucage. Photo : Capture d’écran - YouTube / Ctrl Shift Face

Il faut savoir qu’on ne peut pas encore hypertruquer une vidéo comme ça. Techniquement, il faut bien savoir comment s’y prendre, connaître les logiciels, les algorithmes, etc. En général, ça prend aussi des acteurs qui sont en mesure d’imiter la gestuelle et la voix de la personne qu’on souhaite recréer.

Par exemple, dans le cas des vidéos truquées de Tom Cruise, elles ont été faites à l’aide d’un imitateur qui connaît déjà très bien la gestuelle de l’acteur.

Par contre, il faut savoir que cette technologie évolue très très vite.

Alors plus ça va, et plus ça risque de devenir difficile de les détecter.

Le meilleur truc qu’on peut te donner, c’est donc de ne pas partager les contenus sur lesquels tu as des doutes, de continuer à te poser des questions et de chercher plusieurs sources pour valider ce que tu vois ou entends.

Ce n’est pas nécessairement facile au départ, mais avec un peu d’entraînement, on ne doute pas que tu vas devenir un.e champion.ne en repérage d’hypertrucages!

Un.e champion.ne de la même trempe qu'Elon Musk...