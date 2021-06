Les variants du coronavirus, avec Livia Martin

T’as sûrement entendu parler de ces fameux nouveaux variants du coronavirus  (Nouvelle fenêtre) , non?

Il paraîtrait qu’ils sont de plus en plus nombreux au Canada. Parce que contrairement à toi, les variants britannique, sud-africain et brésilien ne prévoient pas prendre de semaine de relâche!

Alors si tu ne sais pas c’est quoi, un variant, ou te demandes si tu devrais t’en inquiéter, pas de panique. Livia Martin t’aide à y voir plus clair.