On voit Bernie Sanders partout!

Tu as probablement vu un peu partout sur les réseaux sociaux ce monsieur qui semble être en train de bouder (ou qui est juste bien bien confortable) :

Bernie Sanders à l'investiture de Joe Biden. Photo : afp via getty images / BRENDAN SMIALOWSKI

Depuis l'investiture de Joe Biden  (Nouvelle fenêtre) le 20 janvier dernier, des montages photos reprenant cette image se sont multipliés sur les médias sociaux.

Ce monsieur, c’est Bernie Sanders. Il est sénateur au Congrès des États-Unis pour l'État du Vermont.

Pendant que la cérémonie d’investiture se déroulait, il a été filmé, assis sur sa petite chaise, un peu isolé. Les internautes ont tout de suite apprécié son style, le qualifiant de boudeur chic ( grumpy chic en anglais).

Il n’en a pas fallu plus pour que les âmes créatives du web récupèrent cette image et la détournent pour en faire des créations vraiment drôles.

Bernie Sanders dans le métro… et dans l’espace

De nombreuses personnes se sont senties inspirées par ce cher Bernie et l’ont intégré dans une foule de décors différents.

Bernie Sanders a même fait sa place dans plusieurs tableaux mythiques, dont la Cène de Léonard de Vinci.
Un internaute a remplacé la mythique mouche qui s'était posée sur la chevelure de Mike Pence lors d'un débat aux États-Unis par le cliché de Bernie Sanders.

Meme de Bernie Sanders #2 Photo : Twitter/@ashtroid22

Meme de Bernie Sanders #3 Photo : Twitter/@Tom__Shanks

Meme de Bernie Sanders #4 Photo : Twitter/@Letstalk_Mets

Bernie Sanders a même fait sa place dans plusieurs tableaux mythiques, dont la Cène de Léonard de Vinci. Photo : Aucune / Courtoisie

Meme de Bernie Sanders #5 Photo : Twitter/@Vlamers

Un internaute a remplacé la mythique mouche qui s'était posée sur la chevelure de Mike Pence lors d'un débat aux États-Unis par le cliché de Bernie Sanders. Photo : Aucune / Courtoisie

Meme de Bernie Sanders #7 Photo : Twitter/@ashtroid22

Mais c’est qui, au juste, Bernie Sanders?

Bernie Sanders est un politicien américain né en 1941. Après avoir été maire de la ville de Burlington au Vermont pendant 8 ans, il a été élu à la Chambre des représentants et y a siégé de 1991 à 2007, puis est devenu sénateur de l'État du Vermont en 2006.

Mais si on le connaît autant, c’est aussi parce qu’il a tenté à deux reprises de devenir candidat démocrate pour se présenter à la course présidentielle. Soit en 2016 et en 2020.

Ce n’est pas la première fois qu’une photo de Bernie Sanders devient virale. Lors de sa campagne électorale de 2019, ses mitaines brun et crème avaient déjà beaucoup attiré l’attention du web.

Il y a quelques années déjà, les mitaines de Bernie Sanders avaient gagné en popularité. Photo : Facebook/MiamiforBernie

Jen Ellis, professeure aux États-Unis, lui avait offert ces mitaines qu’elle avait fabriquées à partir de laine de pull et de bouteilles de plastique recyclées. Elle a déclaré avoir été bien surprise de le voir les porter en pleine campagne électorale!

Les phénomènes de mode sur le web

En général, les modes sur le web ne durent pas très longtemps. Alors difficile à dire si les montages photos avec Bernie et sa chaise vont se promener encore longtemps.

On pourra du moins dire qu’il aura pas mal voyagé sur le web, l’espace de quelques jours!