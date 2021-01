LGBTQI2A+ avec Barbada

LGBTQI2A+, c’est un acronyme que tu as probablement déjà entendu, mais connais-tu toutes les réalités qui se cachent derrière chacune de ces lettres? 🏳️‍🌈📚

On a invité la magnifique Barbada pour t’expliquer à quoi sert ce mot. Ça, et on l’a aussi un peu invitée pour son look incroyable. 💃✨

* Petit oubli au tournage : dans l'énumération des lettres, il manque le T pour transsexuel.le.

L’ABC, c’est une série qui explique des thèmes qui font partie de l’actualité, un mot à la fois.