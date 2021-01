C’est quoi le délestage dans les hôpitaux?

Chaque jour, depuis des mois, on reçoit les chiffres de la pandémie. En plus des cas et des décès, on suit chaque jour le nombre d’hospitalisations. Qu’est-ce qui se cache derrière ce nombre? Aujourd’hui, on t’explique c’est quoi le délestage.

Petite définition

Le délestage dans les hôpitaux, c’est le fait d’annuler ou de reporter des rendez-vous médicaux qui ne sont pas jugés urgents, comme certaines chirurgies, par exemple.

On a tous des limites

Les hôpitaux ne peuvent pas recevoir des patients à l'infini. Ils ont une capacité maximale selon le nombre de travailleurs et travailleuses, le nombre de lits et de ressources matérielles.

Un casse-tête COVID

Avec la pandémie, on a dû libérer de nombreux lits pour les patients atteints de la COVID. En plus, puisqu’ils sont contagieux, les hôpitaux doivent réserver des espaces spécifiques pour les isoler.

La COVID qui fait déborder le vase

En début de semaine, c’était près de 76 % des lits en soins intensifs qui étaient occupés au Québec. Avec le délestage pour libérer de l'espace, 140 000 Québécois sont en attente d’une chirurgie sans savoir quand elle aura lieu.

Les solutions actuelles

Pour libérer de la place dans les grandes villes, on envoie des patients en région où la pandémie frappe moins fort. Le gouvernement envisage aussi de trier plus attentivement les patients qui se présentent à l’hôpital pour tenter d’éviter la surcharge.