5 contenus MAJ de 2020 que tu dois absolument voir (ou revoir)

Eille, il s’en est passé des affaires en 2020, non?

En tout cas, à MAJ, quand on regarde en arrière on peut voir que les sujets d’actualité n’ont VRAIMENT pas manqué cette dernière année.

De notre côté, ça nous a donné l’occasion de faire BEAUCOUP de contenu.

Et on s’est dit que pour souligner ça, ce serait bien de faire un petit retour en arrière et de te proposer quelques-uns de nos contenus de 2020 que tu devrais absolument voir (ou revoir)!

Allez, on part!

1. La Minute MAJ la plus vue

Dans cette vidéo, Romane Denis t’explique pourquoi les Wet'suwet'en (nation autochtone de la Colombie-Britannique) avaient choisi de bloquer des chemins de fer pour manifester.

Il faut avouer qu’on était nombreux à ne pas connaître la nation Wet'suwet'en avant qu’elle ne fasse autant parler d’elle dans les médias. Et beaucoup d’entre vous ont souhaité en apprendre plus sur eux.

2. Le tournage qui nous a fait le plus rire

Pour faire la vidéo sur la conquête spatiale, on a décidé que c’était une bonne idée de faire tomber du faux caca d’oiseau sur Anyjeanne Savaria...

À la surprise de l’équipe, disons que le liquide a coulé un petit peu plus que prévu...

En bonus, on vous propose la réaction de l’équipe après le fameux lancer. 🤣

3. La vidéo qui vous a fait le plus réagir

Quand on vous a parlé des nouveaux emojis qui allaient être lancés en février dernier, vous avez été nombreux à vous rendre dans les commentaires pour nous donner d’autres idées d’emojis à créer.

Nos préférés? L’emoji poutine, l’emoji du gars ou de la fille qui pète et l’inoubliable emoji barbe à papa licorne géante .

4. Le coup de ❤️ de MAJ

On a beaucoup aimé passer du temps avec Mathieu Dufour pour l’Heure du thé. Parce qu’il est plein d’énergie, super authentique et aussi vraiment drôle. Mais surtout parce que c’est vrai qu’il fait penser à la version humaine d’un golden retriever! 🐕🤷‍♂️

5. Le hit de nos collaborateurs

Le hit de nos collaborateurs en 2020, c’est la vidéo de notre cher Iani Bédard. Non seulement il y affronte sa peur de plonger à partir d’un tremplin olympique à 10 mètres de hauteur, mais sa vidéo a été vue vraiment beaucoup de fois.

Pas loin de devenir viral, ce Iani!

Et petite vidéo bonus : celle qui nous a fait le plus de bien

Ça fait maintenant presque une année que le coronavirus fait partie de nos vies et c’est vrai que ce n’est pas toujours facile à vivre. Heureusement, il y a aussi des messages plus positifs, qui nous font réaliser que tout ne va pas si mal et qu’il reste encore tout plein d’espoir.

Le texte de Simon Boulerice en est un.