François Legault a présenté ce 6 janvier en soirée les règles à respecter pour les 4 prochaines semaines.

Qu'est-ce qu'il se passe avec les écoles?

Les écoles primaires vont ouvrir lundi prochain comme prévu! Tous les élèves devront porter un masque dans les corridors. Si tu es en 5e ou en 6e année, tu devras aussi le porter en classe.

Les écoles secondaires vont ouvrir le 18 janvier. D’ici là, les cours se poursuivront à distance. Au retour, les élèves devront porter des masques jetables fournis par le gouvernement.

Il y a maintenant un couvre-feu

Du 9 janvier au 8 février, il y aura un couvre-feu partout au Québec. Tu devras rester dans ta maison entre 20 h le soir et 5 h le matin (sauf si tu dois aller travailler!).

Commerces non essentiels et rassemblements

Les commerces non essentiels, les cinémas, les théâtres et les gyms vont rester fermés. Les épiceries et les dépanneurs vont fermer à 19h30.

Les rassemblements sont toujours interdits. Les activités à l’extérieur sont permises, mais seulement avec ta bulle familiale! Tu as le droit d’aller patiner, faire du ski, etc.!

Une course contre la montre

On est dans une course contre la montre , a dit le premier ministre François Legault.

