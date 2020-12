25 nouvelles mesures pour lutter contre le racisme au Québec

Il n’y a pas que des mesures sanitaires qui sont annoncées par le gouvernement du Québec. Cette semaine, il a annoncé des mesures contre le racisme. Tout est expliqué juste ici. 👇

Pour changer des mesures sanitaires

Le Groupe d’action contre le racisme, composé de politiciens, a présenté 25 mesures au gouvernement de François Legault. Elles ont été approuvées mercredi et seront mises en place d’ici deux ans.

Une mesure à la fois

Ces mesures ont pour objectif de lutter contre le racisme avec des actions plus concrètes. Il y a des mesures pour les écoles, la justice, le logement et plusieurs autres milieux.

On apprend toujours

À l’école, on veut que les thèmes du racisme et de la discrimination soient discutés en classe tout au long de ton parcours scolaire. Par exemple, on va ajouter de la matière sur la lutte contre le racisme dans le prochain cours d’éthique et culture religieuse.

Inclure toutes les communautés

Sur les 25 mesures, 5 sont destinées directement à lutter contre le racisme envers les communautés autochtones. On veut faire mieux connaître à tous les Québécois l’histoire, les cultures, l’héritage et aussi la situation actuelle des Autochtones.

Pas encore à la ligne d’arrivée

On a entendu des gens dire que c’est un pas dans la bonne direction. Toutefois, des organismes qui luttent contre le racisme pensent que le plan présenté est incomplet. Pour eux, les actions pourraient être encore plus concrètes et les objectifs plus précis.

Le fantôme du racisme systémique

On critique aussi le fait que le gouvernement de François Legault refuse encore de parler de racisme systémique. Il continue de mentionner qu’il y a effectivement du racisme au Québec, mais selon lui, il n’est pas systémique.

Petit rappel

Le racisme systémique signifie que, dans la société, un groupe est favorisé (les Blancs) alors que les groupes racisés (les Noirs, les Asiatiques, etc.) et les communautés autochtones sont défavorisés à cause de leur couleur de peau et de leur culture.