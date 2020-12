5 bonnes actions que tu peux faire pendant le temps des Fêtes

Avec les règles qui sont en place cette année, on se doute que ce temps des Fêtes 2020 sera un peu particulier pour toi. La bonne nouvelle, c'est que même si tu ne peux pas faire de rassemblements, tu peux partager un peu de magie de Noël autour de toi.

Source de l'image : Giphy.com

Et pour t’y aider, MAJ a retenu 5 idées inspirantes qui ont circulé sur les réseaux sociaux.

1. Créer son calendrier de l’avent inversé

L’idée est simple. Au lieu de manger un chocolat par jour comme dans un calendrier classique de l’avent, le principe est de donner un objet par jour.

Tu as des jeux, des livres ou des vêtements trop petits qui traînent? C’est l’occasion parfaite pour leur donner une nouvelle vie!

Prends une boîte et déposes-y un nouvel objet par jour. Lorsqu’elle est assez pleine, tu peux la fermer et aller la porter dans un centre de dons.

N.B. Assure-toi que c’est O.K. avec tes parents. Parce qu’ils risquent de ne pas être trop trop contents si tu décides de donner ta PlayStation 5 ou ta Xbox Series X  (Nouvelle fenêtre) ...

2. Écrire une lettre à une personne seule

Tu as peut-être vu passer sur tes réseaux des personnes âgées qui se photographient avec leur adresse postale?

Source des images : Facebook (@sylvie.chevrier.52 et @claire.moreau1)

Tu peux prendre le temps d’écrire à une de ces personnes. Ça te donne la chance de laisser libre cours à ta créativité, tout en donnant un peu de joie à une personne seule.

Et si tu n’es pas le ou la pro de l’écriture, ce n’est pas grave! Tu peux toujours leur faire un super dessin.

3. Encourager le milieu de la santé

Tu connais quelqu’un qui travaille dans le milieu de la santé?

Comme tu le sais, les temps sont assez durs pour les gens qui doivent travailler encore plus fort en pleine pandémie de COVID  (Nouvelle fenêtre) .

Enregistre une vidéo ou rédige un petit message pétillant pour remonter le moral d'une personne de ce milieu!

4. Prendre le temps de parler à tes ami.e.s

Faire une bonne action, ça peut être aussi simple que de parler un peu plus souvent à tes ami.e.s, leur demander comment ils ou elles vont.

Et s’il y a des ami.e.s à qui tu parles un peu moins, donne-toi le défi de leur parler plus.

5. Faire le ménage de ta chambre

Comme on passe beaucoup plus de temps à la maison ces temps-ci, c’est aussi plus facile d’accumuler des traîneries à gauche et à droite. Et surtout quand on vit en famille!

Si tu trouves que tes parents ont l’air de robots-esclaves avec l’option super ménage activée, il y a de fortes chances qu’ils apprécieront que tu participes à l’effort de nettoyage.

Parfois, quelque chose d’aussi simple que de faire le ménage d’une chambre peut apparaître comme la meilleure des bonnes actions aux yeux des parents.

Et puis c’est bon pour toi aussi! Comme dit le bon vieux dicton : Vivre dans une chambre sale, c'est pas trop bon pour le moral .