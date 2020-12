Des premières doses de vaccin arrivent bientôt

C’est la nouvelle que beaucoup attendent : l’arrivée des vaccins contre la COVID  (Nouvelle fenêtre) . Mais comment on va les distribuer? Est-ce qu’il y a des doses pour toute la population? On t’explique ce qu’il y a à savoir pour le moment.

Enfin, une bonne nouvelle

En début de semaine, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé l’arrivée de 249 000 doses du vaccin contre la COVID-19. C’est le vaccin des compagnies pharmaceutiques Pfizer et BioNTech.

Un vaccin approuvé

Mercredi, Santé Canada a approuvé le vaccin. Cela veut dire qu’il est jugé sécuritaire et que la campagne de vaccination pourra commencer très bientôt.

Le choix aux provinces

Ces premières doses de vaccins seront distribuées entre les provinces. Chaque province décide qui sera vacciné en premier. Au Québec, le premier ministre François Legault a confirmé que ce seront les résidents et résidentes des CHSLD qui auront priorité.

Chacun son tour dans la file d’attente

Même si cette première quantité de vaccins est insuffisante pour que toute la population soit vaccinée, c’est un début. Après les CHSLD, la priorité ira au personnel de la santé, aux résidences pour personnes âgées et aux communautés isolées.

À quand un vaccin pour tous?

Il faudra être patient. En plus du vaccin Pfizer/BioNtech, on pourrait approuver les vaccins d’autres compagnies, ce qui va augmenter le nombre de doses à distribuer. Par exemple, au Québec, on espère vacciner 650 000 personnes d’ici avril.

C’est un marathon, pas un sprint

L’image utilisée par plusieurs experts est celle d’un marathon. Même si c'est difficile, il faut continuer de suivre les règles pour limiter la propagation du virus. Oui, on commence à voir la ligne d’arrivée avec ces vaccins, mais il faut encore courir les derniers kilomètres.