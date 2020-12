L’acteur canadien Elliot Page annonce être trans et queer

Une publication de l’acteur canadien Elliot Page est devenue très populaire en début de semaine. Voici pourquoi cette annonce était importante. 🥰🏳️‍🌈

C’est qui?

Elliot a été connu du public grâce au film Juno, où il avait été nommé à l'époque pour l’Oscar de la meilleure actrice. Depuis, on peut le voir tenir le rôle de Vanya dans la populaire série Netflix The Umbrella Academy.

Pourquoi ne pas utiliser son ancien nom

Lorsqu’une personne trans change de nom, il faut comprendre qu’elle nous présente qui elle est réellement. Il est donc plus respectueux d’utiliser le nom que la personne a choisi et de ne plus utiliser l’ancien. Comme dans le cas d’Elliot Page, par exemple.

Qu’est-ce qui s’est passé?

En début de semaine, Elliot est sorti sur ses réseaux sociaux pour annoncer être une personne trans et queer.

Bonjour les amis. Je veux partager avec vous le fait que je suis trans. Mes pronoms sont il/iel et mon nom est Elliot. Je me sens chanceux d’écrire ceci. D’être ici. D’être arrivé à cet endroit dans ma vie. Traduction libre, publication Instagram, @elliotpage

La visibilité

Elliot n’est pas la première célébrité à se présenter en tant que personne trans. Chaque fois que quelqu’un le fait, ça augmente la visibilité de la cause LGBTQ2IA+ dans les médias.

Pourquoi c’est important

Souvent, la visibilité permet d’ouvrir une discussion dans la population. Grâce à des personnes comme Elliot, des gens qui vivent la même réalité peuvent s’identifier à un modèle et se sentir plus inclus dans la société.

Résultats réseaux sociaux

La publication Instagram d’Elliot a été aimée par 2,7 millions de personnes, a reçu plus de 119 000 commentaires et a été partagée partout sur la planète.

Un.e allié.e important.e

Même avant cette annonce, Elliot a toujours été un allié important à la cause LGBTQ2IA+. Il avait fait une première sortie en affirmant son attirance pour les femmes en 2014.