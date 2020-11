Comment tu vas en ce novembre gris?

Avec la pandémie qui se poursuit et l’hiver qui approche, ça peut arriver que tu ne te sentes pas toujours au sommet de ta forme. Si tu ressens de l’anxiété, te sens moins motivé.e ou si tu es juste tanné.e de la COVID-19, tu es loin d’être anormal.e.

Voici nos quelques conseils pour t’aider à garder le cap!

Ta face quand ton cadran sonne, elle est comment?

OU

Si tu ne te sens pas au top de ta forme et ne te sens pas super motivé.e, sache que c’est vraiment normal. On s’entend : cette situation que tu es en train de vivre en ce moment est assez spéciale.

Les nouvelles consignes à l’école, le port du masque, le fait que tu vois peut-être moins tes amis à l’extérieur… tout ça peut avoir un impact sur ton moral. C’est loin d’être bizarre si ta motivation en a pris un coup.

Pense à prendre une tâche à la fois et à accepter d’être moins productif ou productive qu’en temps normal.

Toi, un party sur Facetime, ça te dirait?

OU

Même si c’est différent de parler avec tes ami.e.s à distance, c’est important de garder contact avec les gens que tu aimes.

N’oublie pas que la pandémie, ça ne durera pas toujours. Tes amis, tu auras à nouveau l’occasion de les voir en vrai. Mais en attendant, garde-toi des moments pour parler et rire avec eux, même si c’est par Facetime.

Ce n’est pas parce que tu sors moins que tu dois te priver de passer de bons moments avec les autres!

Et ta productivité, ça roule ou ça coule?

OU

Si ça roule : tant mieux, ne lâche rien! Si tu es plutôt comme sur la première image, sache que c’est aussi tout à fait normal.

Soyons honnêtes, ce n’est pas le contexte idéal pour être super méga efficace. Si ça ne marche pas comme tu veux, ça arrive. Il ne faut pas se taper sur la tête, mais plutôt accepter de moins bien performer que d’habitude.

Dis-toi que c’est déjà une réussite si tu arrives à faire tes devoirs et tes examens!

Ton niveau de stress à sortir dehors en ce moment?

OU

Pour vrai, c’est normal de ressentir de l’anxiété par rapport au virus. Essaie de ne pas te faire de scénarios qui n'existent que dans ta tête. Il faut essayer de rester dans la réalité. Et surtout, ne garde pas ça pour toi, parles-en à quelqu’un en qui tu as confiance.

Si jamais tu sens que tu as de la difficulté à rester accroché.e et que tu ne trouves plus de raison de te lever, tu peux aller chercher de l’aide.

Parles-en à quelqu’un ou contacte ces ressources qui sont là pour toi :

Source des images: Giphy.com