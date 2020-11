Les protections menstruelles seront gratuites en Écosse

Toutes les filles ont leurs menstruations autour de l’adolescence et n’ont pas le choix de se procurer des protections. Grosse nouvelle cette semaine : l’Écosse sera le premier État AU MONDE à offrir ces protections gratuitement.

À portée de main

Le 24 novembre, les 121 députés du Parlement écossais ont adopté une loi qui rend accessibles gratuitement les tampons et les serviettes hygiéniques.

Dans les toilettes

Les Écossais retrouveront donc tout le nécessaire dans les toilettes des écoles primaires et secondaires et des universités. Des produits d’hygiène pourront aussi se retrouver dans d’autres lieux publics.

Plus besoin de casser le cochon

Quand on vit avec moins de moyens financiers, ça peut devenir difficile de se payer des protections menstruelles. Ces produits sont souvent très chers et certaines familles n’ont tout simplement pas assez de sous pour s’en procurer.

Tabou, pas tabou

Avec cette loi, on espère mettre fin à ce qu’on appelle la précarité menstruelle. Ça veut dire : la fin des coûts liés aux protections, mais aussi la fin d’un certain manque d’éducation et de la honte autour des questions qu’on peut avoir sur les menstruations.

Une première mondiale

Je suis fière de voter pour cette loi révolutionnaire qui fait de l’Écosse la première nation au monde à fournir les protections menstruelles à toutes celles qui en ont besoin , a tweeté la première ministre de l’Écosse Nicola Sturgeon.

Entrer dans la danse

L’Écosse casse la glace, mais l’accessibilité à des produits menstruels est discutée ailleurs dans le monde, même ici, au Canada. Par exemple, en 2019, Colombie-Britannique a demandé à ce que les écoles publiques fournissent gratuitement des produits dans leurs toilettes.