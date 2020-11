On sait à quoi ressemblera Noël

Même si on est juste en novembre, Noël fait déjà parler. Psst : ce n’est pas parce qu’il y a la COVID-19 que le 25 décembre n’existe plus sur le calendrier.

On te souhaite un joyeux Noël VRAIMENT en avance. L’équipe de MAJ boit déjà du chocolat chaud!

Ce n’est pas le père Noël qui décide

Le premier ministre du Québec François Legault a annoncé, ce jeudi, les mesures que nous devrons respecter pour le temps des Fêtes.

Calendrier de Noël

Si la situation est stable, les rassemblements seront autorisés du 24 au 27 décembre pour nous permettre de fêter Noël. Un maximum de 10 personnes pourra faire partie de ton réveillon.

Jour de l’An plus… intime

Les rassemblements de 10 personnes sont permis à Noël, mais pas au jour de l’An. Il faudra alors se tenir un peu plus tranquille.

Confinés pour fêter

Avant et après Noël, les Québécois devraient réduire leurs contacts le plus possible pour éviter la propagation du virus.

Le premier ministre a dit :

Je vous propose, aujourd’hui, un contrat moral pour le temps des Fêtes. [...] Tous les efforts qu’on peut faire à partir d’aujourd’hui vont augmenter nos chances qu’on puisse se voir à Noël.

À distance avant Noël

Du 17 décembre jusqu’au début de tes vacances de Noël, l’école se fera à distance. Tu auras donc du travail à faire à la maison. Au moins, tu pourras être en pyjama sur ton sofa.

Bonne année grand nez

Si tu es à l’école primaire, tu retourneras à l’école dans la semaine du 4 janvier. Si tu es au secondaire, tu y retourneras physiquement le 11 janvier, mais ça ne veut pas dire que tu seras en congé. L’école reprendra à distance à la date prévue dans ton calendrier.

Tu sais quoi demander au père Noël

Ce scénario des Fêtes en temps de COVID-19 sera permis à une condition! Que la situation de la COVID-19 n’empire pas. Sans ça, le gouvernement pourrait modifier les règles. Dans ta liste au père Noël, tu pourrais inscrire : une situation maîtrisée, SVP.