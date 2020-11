La PlayStation 5 et la Xbox Series X sont sorties cette semaine

Tu es plus PS5 ou Xbox Series X? Dans tous les cas, tu es servi.e cette semaine avec les sorties des consoles.

Pssst : des analystes disent qu’au final, ce sont les joueurs qui sortent gagnants de ses deux sorties, peu importe ton choix de console!

Deux sorties très attendues

L’attente est finie : les consoles de nouvelle génération sont enfin sorties. Trois ans après la Xbox One X, Microsoft a mis en vente sa Xbox Series X le 10 novembre. Sony a suivi deux jours plus tard avec sa PlayStation 5. Son dernier bébé, la PlayStation 4, remontait à 2013.

Pas de géant pour les consoles

On ne vous le cachera pas, les deux consoles font de grandes enjambées par rapport à la dernière génération : une meilleure résolution en 4K, un taux de rafraîchissement amélioré et des temps de téléchargement réduits avec un disque dur SSD.

Une manette grandiose

Sony a réinventé sa manette en y intégrant un mécanisme de rétroaction amélioré. La manette DualSense vibre avec précision en fonction de ce qui se passe dans le jeu. Du côté de Microsoft, on a pratiquement conservé la manette de la Xbox One.

Du son tout le tour de la tête

L’une des nouveautés des consoles est l’audio 3D. Ça permet qu’on entende autour de nous d’où proviennent les sons du jeu. Donc si tu joues et que tu entends des bruits derrière ton personnage, tu peux te douter qu’un ennemi est dans ton dos!

Dans la bibliothèque.. bientôt

Sony et sa PS5 misent sur des jeux exclusifs comme Gran Turismo 7 et Ratchet and Clank Rift Appart qui sortiront en 2021. Pour sa part, Microsoft s’appuiera, entre autres, sur Halo : Infinite et Forza Motorsport.

Une lettre au père Noël

Si tu veux te procurer l’une des consoles, il faudra casser ton petit cochon ou écrire une lettre au père Noël (et être BIEN gentil.le). Il faut compter 630 $ pour la PS5 avec lecteur de disque et 500 $ pour la version numérique. Pour la Xbox Series X, il faut sortir 600 $, et 380 $ pour sa petite sœur la Xbox Series S.

Indisponibles presque partout

Il faudra être patient avant de mettre la main sur l’une des deux consoles. Dès l’ouverture des précommandes de la PS5, elles étaient déjà en rupture de stock. La Xbox Series X a connu un scénario similaire lors de la journée de lancement.