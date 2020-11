24 h en Alberta

Gabriel est fan de la langue française, des Rocheuses et des déplacements à vélo par -39 °C! Il a passé 24 h en notre compagnie pour nous présenter ses lieux favoris dans sa province, l’Alberta. ⛰️🚴

---

Avant le confinement causé par la pandémie de COVID-19, MAJ a eu la chance de prendre la route pour découvrir le Canada d’un océan à l’autre.

En Nouvelle-Écosse, au Yukon et en Alberta, pars avec nous à la rencontre de jeunes Canadiens francophones engagés dans leur communauté et admire les plus beaux panoramas du Canada.