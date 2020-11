Des corps nus dans une émission de télé!

Voir des gens tout nus pour un cours d’éducation sexuelle, est-ce que ça te gênerait?

C’est ce que des jeunes Danois de 11 à 13 ans ont vécu. Dans le cadre de la deuxième saison d’une émission de télé appelée Ultra Strips Down, les jeunes ont fait connaissance de Emilie, Martin, Bob, et Ulla… et de leurs corps sans vêtements.

Pourquoi? Pour apprendre que, dans la vraie vie, toutes sortes de corps différents existent.

Ultra Strips Down : l’émission pour en apprendre plus sur la différence corporelle

L'émission éducative est faite au Danemark, tout spécialement pour les jeunes.

« Ultra Strips Down » en français, ça pourrait se traduire par l’ultra-déshabillage . Et ça résume assez bien le concept : des adultes qui se mettent tout nus devant un groupe de jeunes pour leur montrer que tous les corps ne se ressemblent pas.

Oui, ça peut paraître un peu bizarre, et les jeunes de l’émission commencent en étant un peu timides. Mais très vite, ils deviennent plus à l’aise et posent toutes sortes de questions sur ce qu’ils voient. C’est une façon pour eux d’en apprendre plus sur le corps des autres, mais aussi sur leur propre corps.

Mon corps est un corps unique

Trop souvent, on pense que les gens un peu trop parfaits vus sur les réseaux sociaux sont la norme. Il faut se le rappeler : les médias sociaux ne sont pas la vraie vie!

En réalité, la GRANDE MAJORITÉ des corps ont ces petites différences qui les rendent uniques. Un ventre un peu plus rond, des jambes plus longues ou plus courtes, un dos poilu ou un visage avec des boutons… Toutes ces différences sont normales.

Cette diversité des corps fait partie de la vie. Et tes différences à toi sont ce qui te rend unique.