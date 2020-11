24 h au Yukon

Au Yukon, on a fait la rencontre des jumelles Louve et Lori Tweddell, passionnées de traîneau à chiens depuis l’âge de... 2 semaines! 🐕 Grâce à leurs sorties avec leurs chiens, elles connaissent leur territoire comme le fond de leur poche. Elles te le font découvrir!

---

Avant le confinement causé par la pandémie de COVID-19, MAJ a eu la chance de prendre la route pour découvrir le Canada d’un océan à l’autre. Au Yukon, en Nouvelle-Écosse et en Alberta, pars à la rencontre de jeunes Canadiens francophones engagés dans leur communauté et admire les plus beaux panoramas du Canada.