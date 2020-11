24 h en Nouvelle-Écosse

Avant le confinement causé par la pandémie de COVID-19, MAJ a eu la chance de prendre la route pour découvrir le Canada d’un océan à l’autre.

En Nouvelle-Écosse, au Yukon et en Alberta, pars à la rencontre de jeunes Canadiens francophones engagés dans leur communauté et admire les plus beaux panoramas du Canada.

En Nouvelle-Écosse ➡️ on a rencontré Juliette, passionnée de théâtre et de beaux paysages. De Peggys Cove à Halifax, elle te fait découvrir ses lieux préférés de la province. 🌇🌊✨