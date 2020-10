5,7 millions d'euros récoltés au Z Event 2020!

Du 16 au 18 octobre dernier, une trentaine de vedettes de Twitch, YouTube et d’e-sport ont récolté plus de 5,7 millions d’euros en ligne! (Ça, c’est plus de 8,8 millions de dollars canadiens!)

5,7 millions d'euros collectés!

Z Event #4

C’était la quatrième édition de ce marathon de jeux vidéo qui s’appelle le Z Event. Ils ont joué plus de 50 heures en direct sur Twitch. Leur objectif était d’amasser des fonds pourAmnistie internationale  (Nouvelle fenêtre) , un organisme mondial qui lutte pour le respect des droits de la personne.

Mais qui était là?

Pas mal de monde! Dans la liste des joueurs et joueuses, on pouvait retrouver :

Squeezie

mistermv

Joueur du grenier

Antoine Daniel

Zerator

Pour n'en nommer que quelques-uns...