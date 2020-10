La rappeuse Backxwash a remporté le prix Polaris 2020

Cette semaine, c’était la remise des prix Polaris, et c’est une rappeuse qui a gagné le prix de l’album de l’année! Si tu ne connais pas ces prix, on t’explique tout ça ici!

Qui est-elle?

Ashanti Mutinta est une rappeuse et compositrice transgenre canadienne aux origines zambiennes. Elle est la première femme transgenre à recevoir ce prix Polaris.

Polaris, c’est un genre de trophée?

Les prix de musique Polaris récompensent le meilleur de la musique canadienne. Ils sont remis par un jury de critiques qui sélectionne les albums qui ont marqué l’année.

Les grandes récompenses

C’est son album « God Has Nothing to Do With This, Leave Him Out of It » qui a remporté les honneurs. Avec ce prix, elle a aussi remporté 50 000 $!

Au-delà de la peur

Au moment de faire ses remerciements, l’artiste a dit qu’elle avait eu peur de se confier autant dans l’écriture de cet album. Mais qu’au final elle a réalisé qu’elle faisait la musique qu’elle avait toujours rêvé de faire.

Autres artistes à découvrir

Parmi les autres finalistes du meilleur album, il y avait aussi l’artiste R’n’B-pop Jessie Reyez, le groupe des Premières Nations nêhiyawak et l’artiste Witch Prophet.