On entend beaucoup parler de fausses nouvelles, de théories du complot et de conspirations. Leïla Donabelle Kaze t’en apprend plus sur la désinformation et sur le mouvement conspirationniste QAnon.

