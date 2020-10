S.O.S. Nouvelles, le jeu d’actualité à jouer en classe

Vous êtes professeur et êtes en quête d'activités ludiques et éducatives pour vos élèves de 7 à 13 ans?

Ça tombe bien, MAJ lance son tout nouveau jeu à faire en classe :

À propos du jeu

­S.O.S. Journal est avant tout un jeu de bluff. Des énoncés liés à l’actualité se trouvent sur des cartes, mais oups!, certains mots sont manquants. Pour corriger la situation (et sauver le téléjournal), les joueurs doivent proposer leurs propres réponses pour combler ces vides. Le but? Faire en sorte d’avoir des réponses tellement convaincantes qu’elles obtiendront le maximum de votes des autres joueurs. Même si elles sont fausses! En faisant des points, on avance sur le plateau de jeu. Et comme tout jeu de plateau qui se respecte, ça se joue un peu comme une course. 🏃 Donc la première personne à se rendre au bout remporte la partie. 🏆🎉