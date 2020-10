COVID-19 : Est-ce qu’il y aura une Halloween cette année malgré la pandémie?

Les responsables de la santé publique du Canada ont affirmé aujourd’hui que ce serait possible! Selon eux, il faut continuer de célébrer les occasions spéciales tout en respectant les mesures de sécurité. 🎃🍬

Avant de sauter de joie, sache que la décision finale revient aux villes, aux directeurs de la santé publique et au gouvernement de chaque province. Au Québec par exemple, Horacio Arruda n’a pas encore confirmé si il permettait que l’Halloween ait lieu ou pas cette année.

Donc sois attentif ou attentive aux prochaines annonces et informe-toi auprès de ta municipalité pour connaître leur décision. Et si jamais tu ne peux pas sortir le 31 octobre, tu peux quand même t’acheter des bonbons et écouter ton film d’horreur préféré! 🧟👻☠️