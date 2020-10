Des garçons en jupe pour un code vestimentaire plus inclusif

Des photos de gars en jupe à l’école ont été repartagées de nombreuses fois cette semaine. Mais c’était quoi le message derrière ce mouvement? 👗👖

As-tu vu ça passer?

Cette semaine, des photos de gars en jupe ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Publiées sur Instagram, elles avaient pour objectif de dénoncer le code vestimentaire qu’ils jugent injuste dans certaines écoles.

Changer les règles, une jupe à la fois

Selon Guillaume, un élève de secondaire 4, il y aurait de nombreuses situations problématiques avec la longueur des jupes des filles dans des écoles. Il souhaite que les règles changent pour que tout le monde puisse porter ce qu’il veut.

Souvent, les filles se font dire qu’elles dérangent les garçons avec la manière dont elles s’habillent. [...] Nous pensons que c’est aux garçons de se concentrer par eux-mêmes et que cette responsabilité n'appartient pas aux filles.

- Guillaume, secondaire 4

L’école à l’écoute

De son côté, son école a assuré appuyer les jeunes qui ont fait ces gestes . Sur le site web de l’école, on peut déjà lire : notre uniforme est inclusif et s'adapte à toutes et à tous .

Porter ce que tu veux, être qui tu veux

Pour Gabriel, l’auteur d’une autre photo, il faut aussi passer un message de tolérance envers ce que les jeunes portent à l’école. Selon lui, tout le monde devrait être libre de porter ce qu’il veut, même un gars qui porte une jupe.

Pas la première fois

Ce n’est pas la première fois qu’on veut changer les codes vestimentaires. En 2016, à Portland, aux États-Unis, des élèves ont réussi à changer les règles dans certaines écoles. Ce mouvement a ensuite été repris dans plusieurs écoles du pays.

Garde-robe inclusive