Décès de la juge Ruth Bader Ginsberg

Ruth Bader Ginsburg, juge à la Cour suprême des États-Unis et icône des luttes féministes, est décédée le 18 septembre, après plusieurs combats contre le cancer.

Tu as probablement vu passer sa photo un peu partout sur Internet, mais pourquoi cette femme a-t-elle été aussi marquante?

RBG, comme l’appellent ses partisans, a lutté toute sa vie pour les causes des femmes, de l’environnement et des minorités. En 1993, elle devient la deuxième femme nommée juge à la Cour suprême, le plus haut tribunal du pays. C’est à cet endroit qu’on prend les décisions pour les principales questions de société comme l’avortement, les droits LGBTQ+ et beaucoup d’autres.

Du haut de ses 87 ans, elle était une vraie idole pour les jeunes à cause de ses idées progressistes et de ses décisions comme juge. Elle a travaillé toute sa vie à réduire les inégalités dans la société : Les femmes ont leur place partout où les décisions sont prises. Elles ne devraient pas être l’exception.