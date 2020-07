Une vague de dénonciations de harcèlement sur les réseaux sociaux

Qu’est-ce qui se passe?

Depuis quelques jours, les témoignages de personnes qui disent avoir été victimes de harcèlement et d’agression sexuelle déferlent sur les réseaux sociaux. Tu as peut-être vu passer quelques messages de tes youtubeurs ou influenceurs préférés à ce sujet.

On dénonce quoi?

Cette vague de dénonciations s’insère dans un grand mouvement qui a été connu en 2017 : #MoiAussi. Il encourage à faire savoir que le harcèlement arrive plus souvent qu’on le pense. Il permet aussi aux personnes de parler de leur expérience. Ça aide notre société à prendre conscience de ce gros problème.

Solidarité sur les réseaux

La vague de dénonciations sur les réseaux sociaux peut ne pas être facile à voir ni à entendre. Pour les personnes qui disent avoir vécu du harcèlement, le mouvement sur Instagram sert, entre autres, à raconter leur histoire. Ça permet aussi de rechercher du soutien pour se sentir moins seul.e.

Pourquoi, c’est important?

En 2018, près de 28 700 cas d’agression sexuelle ont été rapportés à la police au Canada. Et on sait qu’une grande majorité des agressions ne sont jamais dénoncées. Ça veut dire qu’il y en a beaucoup et que c’est important d’en parler pour faire changer les choses.

(source statistique : Statistique Canada)

Qu’est-ce que tu peux faire?

Que tu sois une fille ou un garçon, informe-toi sur le sujet afin de bien comprendre ce que le harcèlement peut être. Une parole ou un simple geste peut blesser. Aussi, par solidarité, certaines personnes ont décidé de se désabonner de personnalités dont les noms ont été mentionnés dans la vague de dénonciations.

Besoin d’aide?

Si toi, un ou une ami.e avez besoin d’aide ou si tu as simplement des questions sur le sujet, il existe plusieurs ressources. Parmi celles-ci, il y a l’organisme Tel-jeunes qui est toujours à l’écoute en ligne, par texto ou encore par téléphone.