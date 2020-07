Nos collaborateurs

Pamela

15 ans

Vancouver

Passionnée et énergique, Pamela aime explorer et apprendre des nouvelles choses. Attirée par le chant, la danse et le piano 🎵, elle est aussi assez sportive. Volleyball, basketball et natation font partie des sports qu’elle aime pratiquer. Les conversations engagées la captivent et elle aime prendre part au débat. Elle souhaite devenir femme d’affaires et fonder sa propre entreprise. 👩‍💼💼