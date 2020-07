Nos collaborateurs

Louis-Philippe

15 ans

Ottawa

Louis-Philippe est un fonceur qui aime aller au fond des choses. Les sujets scientifiques le fascinent et la cause environnementale lui tient à coeur. D’où son envie de faire des vidéos pour en parler aux autres et aider, à sa façon, à faire avancer la société. Quand il n’est pas occupé à parler de sujets qui le passionnent, ce n’est pas rare de le trouver dans la lune à se poser de nouvelles questions existentielles. 🤔💡

Audrey

Audrey

13 ans

Gatineau

Audrey est une jeune adolescente talentueuse et pétillante. Polyvalente, elle mène de front plus d’un projet à la fois! Elle est actrice depuis 3 ans, possède sa chaîne YouTube et pratique également la natation. On peut comprendre si devant une caméra ou à la piscine, elle se sent comme un poisson dans l’eau! 🏊  (Nouvelle fenêtre) 🐟  (Nouvelle fenêtre) Engagée dans sa communauté, elle fait du bénévolat lors des défilés de l’espoir pour les enfants malades du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario.

Mathias

Mathias

15 ans

Longueuil

Curieux et touche à tout, Mathias est très énergique (même parfois trop à ce qu’il dit 🤣). Vous savez le lapin rose plein d’énergie dans les pubs de batteries? Eh bien c’est un peu lui, ça! Comme il aime quand ça bouge, c’est normal qu’il soit aussi passionné par l'univers du skate, du hockey et de la plongée sous-marine. Il est aussi attiré par le cosmos et se décrit comme grand amateur d'astronomie. 🌌👽

Loukas

Loukas

15 ans

Longueuil

Artistique et sensible, Loukas cherche à unir les gens avec la musique. 🎸 Que ce soit via sa chaîne YouTube, son compte Instagram ou ses prestations sur scène, il y a toujours une bonne raison pour partager un petit morceau de guitare. Tout ce qui touche le côté humain et émotif le passionne. Faisant partie de la communauté LGBT2Q+, il se bat pour une meilleure égalité et acceptation face à la différence. 🏳️‍🌈

Pamela

15 ans

Vancouver

Passionnée et énergétique, Pamela aime explorer et apprendre des nouvelles choses. Attirée par le chant, la danse et le piano 🎵, elle est aussi assez sportive. Volleyball, basketball et natation font partie des sports qu’elle aime pratiquer. Les conversations engagées la captivent et elle aime prendre part au débat. Elle souhaite devenir femme d’affaires et fonder sa propre entreprise. 👩‍💼💼