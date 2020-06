TikTok pour jouer un mauvais tour à Trump

Qui a dit que TikTok ne pouvait pas influencer la politique?

Sur réservation seulement

Des utilisateurs et utilisatrices de TikTok affirment avoir gâché un rassemblement du président des États-Unis, Donald Trump, en réservant des sièges sans avoir l’intention d’assister à l’événement.

Pas très populaire

L’événement qui avait lieu dans la ville de Tulsa, aux États-Unis, a reçu beaucoup moins de gens que prévu et de nombreuses rangées de sièges étaient vides.

C’est pas moi, c’est lui

L’idée de jouer ce mauvais tour aurait débuté sur les réseaux sociaux et des milliers d’utilisateurs et utilisatrices auraient participé au mouvement, selon le New York Times.

Oups

Devant ce manque de participation, le président Trump et le vice-président Mike Pence ont décidé d’annuler leur discours qui devait avoir lieu à l’extérieur de l’événement.

Même pas vrai