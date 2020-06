COVID-19 : Un retour en classe différent pour septembre

Lundi, le gouvernement a dévoilé son plan pour la rentrée scolaire 2020. Voici un petit résumé de ce qui t’attend après l’été. D’ici là, profite du soleil et de ta bulle avant de devoir la partager avec 5 autres personnes. ;)

C’est quoi le plan?

Cette semaine, le ministre de l’Éducation du Québec, Jean-François Roberge, annonçait comment allait se dérouler le retour en classe pour la prochaine année. Voici un résumé des mesures.

Au revoir pyjama toute la journée

Tous les élèves retourneront à l’école en septembre, à moins d’avoir une maladie ou une condition particulière.

Être ou ne pas être en classe...

Pour les écoles primaires et les classes de secondaire 1 à 3, tous les cours auront lieu dans une classe normale, chaque jour à l’école. Les élèves de secondaire 4 et 5 auront minimum deux jours à l’école par semaine, en plus des cours en ligne le reste du temps.

Jouer à la tag, mais à 6 seulement

Au primaire, les classes seront organisées en bulles , des sous-groupes de 6 élèves. Les élèves d’un même sous-groupe n’auront pas de distanciation sociale à respecter. Les élèves de groupes différents devront respecter une distance d’un mètre entre eux.

À un prof de distance

De leur côté, les enseignants et enseignantes devront encore respecter la distanciation de deux mètres avec les élèves.

Se préparer au pire

Même si ce n’est pas souhaité, les écoles doivent quand même se préparer à donner tous les cours à distance si jamais il y avait une deuxième vague de coronavirus et que le confinement revenait.