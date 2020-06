Le jour du dépassement est retardé à cause de la pandémie

À part te permettre de dormir plus tard, la pandémie a aussi des effets positifs sur l’environnement. Mais est-ce que ces changements sont là pour de bon?

Pas de vacances pour l’environnement

Le jour du dépassement, qui avait lieu le 29 juillet l’année dernière, devrait avoir lieu le 22 août cette année.

Courir plus vite que la Terre

Notre planète offre un maximum de ressources naturelles par année. Lorsqu’on dépasse l’utilisation de ces ressources en moins d’un an, on finit l’année en consommant les réserves de la Terre.

Des maths pour la planète

Le jour du dépassement est déterminé selon un calcul scientifique qui permet de savoir quand exactement on a utilisé les ressources disponibles en un an. Plus on consomme et on entretient de mauvaises habitudes pour l’environnement, plus cette journée arrive tôt dans l’année.

Pourquoi c’est plus tard cette année?

Ce recul historique s’explique par les mesures de confinement de partout à travers le monde. Ça a permis de réduire notre consommation de ressources et la pollution très rapidement.

Pas gagné d’avance

Même si c’est une bonne nouvelle, les mesures de confinement sont temporaires. Si on ne fait pas de réels changements dans nos habitudes, la pollution va revenir aussi rapidement qu’elle a diminué.

Pour aider tu dois...