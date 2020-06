Un carré noir contre le racisme systémique

Ce mardi 2 juin, plusieurs personnes ont publié un carré noir sur les réseaux sociaux pour le #blackouttuesday.

L’objectif était de remplir les plateformes sociales pour inciter les gens à prendre le temps de s’informer sur le racisme et le mouvement #blacklivesmatter. Cette initiative, comme les manifestations des derniers jours, sert à commémorer le décès de George Floyd et à dénoncer le racisme.

Qui est George Floyd?

George Floyd est un homme noir de 46 ans qui est décédé la semaine dernière à la suite d’une arrestation brutale pendant laquelle un policier blanc s’est agenouillé sur son cou plusieurs minutes.

#blacklivesmatter

La violence policière est plus fréquente sur les personnes noires. C’est bien sûr injuste et c’est ce que les manifestants souhaitent dénoncer, en plus de dénoncer le racisme qui est présent dans notre société.

Le racisme systémique

Il y a du racisme plus facile à voir : les insultes, la méchanceté et la violence physique comme celle qu'a vécue George Floyd. Il y a aussi le racisme plus grand, qu'on ne voit pas nécessairement. C’est le racisme systémique.

Systé-quoi?!

Cela signifie que dans la société, un groupe est favorisé (les Blancs) alors que les groupes racisés (les Noirs, Arabes, Asiatiques, etc.) sont défavorisés à cause de leur couleur de peau et de leur culture.

Exemples de racisme systémique

Par exemple, il a été observé que les personnes racisées font l’expérience de plus de méfiance, qu’elles sont moins représentées à la télé et qu’elles ont moins de chances de décrocher un emploi que les personnes blanches.

Pour aider tu dois...