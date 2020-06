Twitter corrige Donald Trump

Un carton jaune pour Trump

Pour la première fois, Twitter a signalé deux tweets du président Trump comme potentiellement trompeurs.

Si on résume ben vite : Mardi, le président américain a affirmé sur Twitter qu’il serait plus facile de tricher avec ce qu’on appelle le vote par la poste. Ça, c’est une alternative qui est envisagée pour les élections de cet automne à cause de la pandémie.

Et il a fait quoi Twitter?!

Puisque les faits que Trump a donnés sont jugés inexacts, la plateforme a ajouté un complément d’information au tweet du président.

Trump se fait corriger par Twitter. Photo : Radio-Canada

Trump pas content

On peut dire que ça n’a pas vraiment plu au président américain. Quelques heures plus tard, il a menacé de fermer ou de mieux contrôler la plateforme… Un message qu’il a publié directement sur Twitter.

Une première pour Twitter

On a souvent accusé Twitter de ne rien faire devant des propos de Trump jugés racistes, inexactes ou déplacés par certaines personnes. C’est la première fois que la plateforme corrige le président.