Pose ta question au premier ministre | 5 avril 2020

Ce dimanche, MAJ posera tes questions pendant un appel vidéo avec Justin Trudeau. Eh oui, tes questions pourraient se rendre directement au premier ministre! Envoie-nous ta question par courriel à maj@radio-canada.ca. Tu peux nous envoyer ta question en vidéo ou bien en texte avec une photo de toi. Assure-toi d’inscrire ton nom, ton âge et ta ville et de tourner ta vidéo à l’horizontale.

Des questions sur la COVID-19, sur son isolement, ou tout ce que tu veux savoir sur ce qui se passe présentement au Canada! Laisse aller ta curiosité! On va sélectionner les questions les plus populaires, et la vidéo de ses réponses sera en ligne ce dimanche sur toutes nos plateformes.