Coronavirus : d'épidémie à pandémie

La maladie à coronavirus est maintenant considérée comme une pandémie mondiale par l’Organisation mondiale de la santé. La Chine reste le pays le plus touché, et elle est suivie par l’Italie, l’Iran et la Corée du Sud.

Au Canada, le nombre de cas confirmés s’élève désormais à un peu plus d’une centaine, et une première personne est décédée en Colombie-Britannique.

Il faut savoir que les gens qui sont touchés par le virus ont pour la grande majorité voyagé récemment. ✈️ Les risques de contagion sont encore assez faibles pour le reste de la population.

Et la bonne nouvelle? C’est qu’en Chine, 70 % des malades atteints par le virus sont déjà guéris. 😌